Buğdaydan sonra pancarda da rekor üretim

Sivas’ta buğday da yaşanan rekor üretimin arından şeker pancarında da rekor bir üretim bekleniyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, pancar üretiminde rekoltenin 1 milyon tonun üzerinde olabileceğini söyledi.

Sivas, genelinde hasat edilen 800 bin ton buğdayla rekor kırmıştı. Buğday rekorunun arından pancarda da rekor bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 815 bin ton civarında bir pancar üretimi olmuşken bu yıl ise bu rekoltenin bir milyon tonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Şeker oranı, kalitesi ve ekim alanı bakımından Türkiye’de önemli üretim merkezlerinden birisi olan ve 2021 yılı TÜİK verilerine göre şeker pancarı üretiminde Türkiye’de 6’ncı sırada yer alan Sivas’ta şeker pancarında hasat dönemi başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde düzenlenen şeker pancarı hasadına katıldı. Çiftçi Hüseyin Çamcı’ya ait 300 dönüm arazide traktörle hasat yapan Vali Şimşek, üreticilere hayırlı ve bol hasatlar diledi.

1 milyon ton rekolte bekleniyor

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, yaz dönemi boyunca Sivas’ta çeşitli hasatlara katıldığını ifade ederek “Çiftçilerimizin sevincine ortak olduk ve büyük bir memnuniyetle gördük ki çiftçilerimizin bu yıl yüzü güldü. Emeklerinin karşılıklarını aldılar. Bugünde son hasadımızı gerçekleştirmek üzere Aşağıyıldızlı köyündeyiz. Burada şeker pancarı hasadına eşlik ettik. Az önce tarla sahibi Hüseyin beyle de görüştük. Buradaki veriminde çok güzel olduğunu söyledi, iyi verim aldıklarını söyledi. Zaten ilimiz şeker pancarı üretimi ve şeker pancarı kalitesi yönüyle de ülkemiz genelinde ön plana çıkan bir il ve her geçen gün şeker pancarımızın üretim alanı genişliyor. Geçen yıl 815 bin ton civarında bir pancar üretimi varken bu yıl bu rekoltenin bir milyon tonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Ben çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. İnşallah her yılları bu yılki gibi olsun. Emeklerinin karşılığını alsınlar” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 11-12 ton verimimiz var”

Tarla sahibi Hüseyin Çamcı’da “Allah bin bereket versin çok güzel. Yaklaşık 11-12 ton verimimiz var, Allah nasip ederse. Çok güzel bu sene Allah herkese nasip etsin” dedi.

Aşağıyıldızlı köyünde düzenlenen hasat programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile Tarım Platformu üyeleri katıldı.