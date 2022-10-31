Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde yürütülen, ‘Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz” projesinin açılış töreni düzenlendi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, İSGÜM Kayseri Bölge Müdürü Nevzat Durman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje hakkında bilgiler veren proje koordinatörü Hakan Yiğit, “Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe programına sunulan ‘Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz Olsun’ projemiz 173 bin 583 Euro hibe almaya hak kazanmıştır. Projemiz 1 Şubat 2021 tarihinde başlamış olup, 31 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir” dedi. İSGÜM Kayseri Bölge Müdürü Nevzat Durman ise, “İş kazaları sonucu yaralanmalar, sakat kalmalar, ölümler ülkemizde çalışma yaşamının en can alıcı sorunudur. Ulusa mevzuat son yıllarda yapılan değişikliklerde kazaların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesinde yetersiz kalmıştır. Çalışanların sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışması, sosyal gelişmenin en temel ögelerinden olduğu gibi sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. Önlemek ödemekten daha ucuz ve kolaydır. Projeyi Kayseri’ye ve okulumuza kazandıran hocalarımıza teşekkür ederim” diye konuştu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, birçok ilde iş sağlığı ve güvenliği konusunda açılışı yapılan bina gibi bir bina olmadığını söyleyerek; “Buraya bir emek verildi. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, herkese talimat veriyoruz. Ancak bu talimatların en güzelini bize iş sağlığı ve güvenliği birimi veriyor. Biz onlara emir vermemiz gerekirken, onların talimatları bizim için bir emir niteliğinde. Önem verdiğimiz bir yer. Kayserimizin güzide bir kuruluşunun açılışı yapılıyor. Türkiye’de örnek olacak diye düşünüyorum. Birçok ilimizde böyle bir binamız yok. Böyle bir çalışma ofisi yok. Bu iş sağlığı ve güvenliği konusuna Kayseri kadar önem veren bir yer yok. Bu konuda biz iddialıyız. İş sağlığı ve güvenliği birimimizin en kutsal görevi insan sağlığı ve insanın canıdır. Bizde onlara saygı duyuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği birimimizin tutmuş olduğu her türlü tutanak bizim için bir emirdir ve talimat yerine geçer. Bizde onları sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese saygılar sunuyorum. Ellerine, emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile İş Sağlı ve Güvenliği Merkezi’nin açılışı yapıldı.