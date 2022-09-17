Bu pazar, başka 'pazar'

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine çok farklı ve güzel bir hafta sonuna hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 18 Eylül Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek.

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  • 17.09.2022 10:20
  • Güncelleme: 17.09.2022 11:12
Bu pazar, başka 'pazar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yine çok farklı ve güzel bir hafta sonuna hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 18 Eylül Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İHA

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