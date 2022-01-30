Bu kuş mehter marşı söylüyor

Sivas'ta Japon isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

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  • 30.01.2022 10:03
  • Güncelleme: 30.01.2022 10:03
Bu kuş mehter marşı söylüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Sivas’ta yaşayan Ömer Bayrak’a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekiyor. Japon, benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti. Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.

“İnsan evladını satabilir mi?”

Bayrak, evladı gibi gördüğü kuşunu hiçbir bedele satmayacağını belirterek, “Biz ilk başladığımız zaman kısa kelimelerle; annecik, babacıkla başladık. Daha sonra uzun cümlelere uğraştık. Sivasspor sloganları ve Sivas türküleri söylettik. Daha sonra bir daha düşündüm ne yapabilirim diye ve mehter marşını öğrettim. İlgiler ve paylaşımlar çok güzel, beni çok memnun ediyor. Misafir geldiğinde kuş konuşmaya başlıyor, onlarda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Şimdiye kadar uzun cümleler kurduğumuz zaman 1.5 ay sonra unutuyor. Nereden baksan 100 kelime biliyor. 2 senedir bu kuş bende. Sinop, Kırıkkale, Sivas, Libya, Fransa’dan teklifler geldi. Ne kadar verirlerse versinler insan evladını satar mı? Ben bununla huzur buluyorum, zevk alıyorum. Hele bir de konuştuğu zaman, başarılı olduğumuz zaman daha fazla haz alıyorum” dedi.

İHA

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