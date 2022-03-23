Bu kuş 'Muhsin Başkan ruhun şad olsun' diyor

Sivas'ta Japon isimli muhabbet kuşu, Muhsinler ölmez vatan bölünmez ve Muhsin başkan ruhun şad olsun diyor.

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  • 23.03.2022 11:25
  • Güncelleme: 23.03.2022 11:25
Bu kuş 'Muhsin Başkan ruhun şad olsun' diyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, "Muhsinler ölmez vatan bölünmez" ve "Muhsin başkan ruhun şad olsun" diyor.

Sivas’ta kurduğu uzun cümleler ve söylediği marşlarla ünlenen, pek çok seveni olan Japon isimli muhabbet kuşu, bu sefer de içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu vefat eden Büyük Birlik Partisi’nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için dile geldi. Ömer Bayrak, tepeli cinsi muhabbet kuşunu 15 gün boyunca çalıştırdı. 15 günün sonunda "Muhsin Başkan Sivas seninle gurur duyuyor", "katiller bulunsun hesap sorulsun", "Muhsinler ölmez vatan bölünmez" ve "Muhsin başkan ruhun şad olsun" gibi sloganları ezberleyerek tekrar ettirmeyi başardı. Bayrak kuşu için çok güzel tepkiler aldığını ve yolda yürürken kendisini tanıyanların kuşla ilgili çalışmaları merak ettiklerini söyledi.

“Katilleri bulunsun, Türk milletinin içi rahat etsin"

Ömer Bayrak, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk dünyası için çok büyük bir değer olduğunu dile getirerek, “Muhsin Başkan vatan millet sevinciyle, ilkeli duruşuyla sadece Sivas’ın değil, Türkiye’nin, Türk dünyasının sevdiği bir insandı. Sivas’ın bir değeriydi. Yaklaşık 15 gün Yiğido Japon kuşumuzla çalıştık. Bu çalışma sonucunda Muhsinler ölmez vatan bölünmez dedik. Kendisini çok seviyoruz Allah mekanını cennet etsin. Bizler rahmetli bizim ve Sivas için çok büyük bir değer, vefatına çok üzüldük. İnşallah ilerdeki günlerde katilleri bulunurda bir nebze olsun onların ailelerinin ve Türk milletinin içi rahat etsin. Ben bunları istiyorum, kendisini tekrar Allah rahmet etsin, kederli ailesine de baş sağlığı diliyorum. Allah kolaylık versin” ifadelerinde bulundu.

“Kuşumuzla gurur duyuyorum”

Bayrak, tepkilerin çok güzel olduğunu belirterek, “Çalışmaya 15 gün önce başladık yavaş yavaş kuşu zorlamadık. Günde 2-3 dakika zaman harcadık. Zaten 1-2 gün konuştuğun zaman kendisi toparlıyor. Allah can sağlığı verirse ilerde daha güzel projelerimiz olacak. Tepkiler çok iyi en büyük etken de İhlas Haber Ajansı ben bilhassa size teşekkür ediyorum. Bir bakıyorum 200 tane yorum geliyorsa bazıları çıkıyor inanmıyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımız televizyonda görüp arıyor ben de çok mutlu oluyorum. Yolda giderken soruyorlar bundan sonra ne çalışman olacak diye. Kuşumuzla gurur duyuyorum” dedi.

İHA

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