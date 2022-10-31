Bu kez engelli vatandaşları değil, sağlıklı vatandaşları unuttular, 20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar

Engellilerin unutulmadığı yaya üst geçidinde sağlıklı vatandaşlar unutulunca ortaya bu manzara çıktı, 200 metre uzunluğundaki yaya üst geçidini çok az kişi kullanıyor.

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  • 31.10.2022 12:32
  • Güncelleme: 31.10.2022 12:32
Bu kez engelli vatandaşları değil, sağlıklı vatandaşları unuttular, 20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Engellilerin unutulmadığı yaya üst geçidinde sağlıklı vatandaşlar unutulunca ortaya bu manzara çıktı, 200 metre uzunluğundaki yaya üst geçidini çok az kişi kullanıyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan yaya üst geçidi uzunluğuyla dikkat çekiyor. Şehir girişinde, Sivas-Kayseri karayolu üzerinde geçtiğimiz yıllarda inşa edilen yaya üst geçidinde engelli vatandaşlar unutulmadı. Her iki tarafında da engelli rampası bulunan üst geçit, rampadaki eğim nedeniyle yaklaşık 200 metre uzunluğunda. Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalye ile hafif bir eğim verilen üst geçitten kolaylıkla karşıya geçebiliyor. Öte yandan sağlıklı vatandaşlar yolun karşısına geçmek için 20 metrelik mesafe için 200 metre yürümek zorunda kalıyor. Bu nedenle az sayıda kişi karşıya geçmek için yaya üst geçidini kullanmayı tercih ediyor. Çok sayıda kişi güvenli bir şekilde yaya üst geçidini kullanarak karşıya geçmek yerine tehlikeli olanı tercih edip araçların arasından karşıya geçmek istediği için bu kavşakta kazada eksik olmuyor.

“Uzun bir üst geçit olduğu için kullanmıyoruz”

İlçe sakinlerinden İbrahim Işık, uzunluğu nedeniyle üst geçidi kullanmadığını söyleyerek, “Gördüğünüz gibi bu üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçtim. Sadece ben değil herkes yoldan geçiyor. Bana göre uygunsuz ve uzun bir üst geçit yapıldı. Bende daha güzel bir üst geçit yapılabilirdi. Uzun bir üst geçit olduğu için kullanmıyoruz. Yol tehlikeli daha uygun bir üst geçit yapılsa onu kullanırız. Neden kendimizi tehlikeye atalım” dedi.

Merdiven eklenmesini istiyorlar

Ali Osman Artemiz, üst geçidin rampalarının yanında sağlıklı vatandaşlar için merdiven yapılmasını talep ederek, "Ben bu yolu ölüm geçidi olarak tabir ediyorum çünkü çok kaza oluyor. Bu üst geçit çok fazla kullanılmıyor. Kullananlarda fotoğraf çekilmek için çıkıyor. Yapısal olarak çok uzun bir üst geçit. Buranın kısaltılarak daha kullanışlı hale getirilmesini istiyorum” diye konuştu.

İHA

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