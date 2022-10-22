Bu kanun yalnızca Kayseri’yi kapsıyor

Hukukçu Ercan Avcı, “Bu geçici 11’nci madde sadece Kayseri iline has. Buna göre kooperatiften tapusunu almış kişilerden her ne ad adı altında olursa olsun herhangi bir ek bedel istenemeyeceği kanunla düzenlenmiş oldu” dedi.

Kurduğu ev hayaline kooperatif üyesi olarak kavuşmak isteyen birçok vatandaş, ne yazık ki kooperatif mağduru oldu. Sürekli kendilerine borç çıkarılan mağdurlar, seslerini duyurmayı başardı. Şikayetlerin artması üzerine hükümet de adım attı. 31867 sayılı Resmî Gazete‘de Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesindeki Kooperatifler Kanunu’na geçici 11’inci madde eklendi. Dikkat çeken nokta ise geçici 11’inci maddenin Kayseri ilinde belirtilen şartları taşıyan yapı kooperatifleri ile sınırlı olması. Bu geçici madde ile kooperatif tarafından tapu devrinden sonra bildirilen borçlandırmalardan mağdur olanların bir nevi kurtuluşu oldu.

Hukukçu Ercan Avcı, özellikle Kayseri’de bu tür şikayetlerin artması üzerine böyle bir kanun çıkarıldığını söyledi. Söz konusu ek maddenin, kooperatiften tapusunu almış kişilere herhangi bir bedel çıkartamamasını düzenlediğini belirten Avcı, “Bildiğiniz üzere Kooperatifler Türkiye’de çok büyük mağduriyetler yaratan sistemler haline geldi. Özellikle Kayseri’de yüzlerce kooperatif ve bunlara bağlı binlerce üye bulunmakta. Ancak, ucuz şekilde ev sahibi olmaya çalışan dar gelirle vatandaşların çok ciddi mağduriyetler yaşadığını görmekteyiz. Bununla ilgili kanun değişikliği yapılarak geçici bir 11’inci madde eklendi. Bu 11’nci maddenin özelliği sadece Kayseri iline has olması. Bu madde, kooperatiften tapusunu almış kişilerden her ne ad adı altında olursa olsun herhangi bir ek bedel istenemeyeceğini düzenliyor. 6 aylık bir süre ile başvuru imkânı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

KANUNDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Söz konusu ek kanun maddesinden kimlerin faydalanacağı hakkında da bilgi veren Hukukçu Avcı, “Kanun çerçevesini çizmekle beraber, içeriği tam belli değil. Bununla ilgili tabi ki yargı mercilerine yapılan başvurular sonucu içeriği de netleşecek. Ancak tapusunu almış kişilerden ekstra kesim maliyet adı altında ya da geçici maliyet adı altında bir para talep edilemeyeceğini söylüyor kanun. Bununla ilgili tapusunu almış ve bu konuda mağduriyet yaşayan, hakkında icra takibi olan, dava açılmış olan kooperatif üyeleri bu kanundan yararlanabilecek” şeklinde konuştu.