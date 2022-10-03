Bu ekmek 1 yıl bayatlamıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan kadınların isteği üzerine mahalle muhtarı tarafından yaptırılan ekmek evinde, 1 yıl bayatlamayan doğal ekmek yapılıyor. Mahallede yaşayan kadınların ekmeklerini pişirdikleri ev, yufka zamanı geldiğinde 1 gün bile boş kalmıyor.

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  • 03.10.2022 14:03
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:14
Bu ekmek 1 yıl bayatlamıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan kadınların isteği üzerine mahalle muhtarı tarafından yaptırılan ekmek evinde, 1 yıl bayatlamayan doğal ekmek yapılıyor. Mahallede yaşayan kadınların ekmeklerini pişirdikleri ev, yufka zamanı geldiğinde 1 gün bile boş kalmıyor.

İlçeye bağlı Şahmelik Mahallesi’ndeki ekmek evine komşu mahallelerden ve gurbetten gelen vatandaşlar da sadece un, su ve tuz kullanılarak ekmek pişiriyor. Yapılan ekmekler 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebilirken, gurbetten gelen vatandaşlar da giderken yaptıkları ekmeklerini götürüyor. İkinci ekmek evi için çalışmalara başlayacağını söyleyen Şahmelik Mahalle Muhtarı İsrafil Çal; "Bayanlarımız bizden ekmek evi hizmeti istediler, bizim köyümüzde eleme evi vardı yenisi yapılınca eski eleme evini de ekmek evine çevirdik. Köylülerimiz burada ekmeklerini yapıyorlar, dışarıdan köylülerde geliyor, komşu köylerden gelenler oluyor, Gurbetçiler geliyor burada ekmeklerini yapıyorlar paket yapıp götürüyorlar. Ama bir tane yetersiz kalıyor, Belediyemize müracaatta bulunacağım ve bir ekmek evi daha yaptırmayı düşünüyorum. Bizim köy biraz büyük 400 haneye tekabül ediyor 800-1000 nüfuslu bir köy. Bu yüzden ikinci ekmek evini yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

En iyi yufka ekmeğinin mahallelerinde yapıldığını söyleyen Rukiye Aynur da, "Köylüler olarak toplandık yufka ekmek yapıyoruz, çok güzel oluyor. Her yıl bu aylarda toplanıp köyümüzde ki ekmek evimizde yufka yapıyoruz. En güzel yufkayı da Şahmelik köyümüz yapar o kadar iddialıyız" dedi.

Asiye Küçük ise "Burada ekmek yapıyoruz, bugün benim ekmeğimi yapıyoruz. Bu ekmekler buradan Konya, Aksaray, gibi yerlere çocuklarımıza torunlarımıza gurbetçilerimize gönderiyoruz. Gurbette yufka ekmek yapmak isteyenlerde buraya gelip burada yapıp gidiyorlar” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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