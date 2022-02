Bu dronlarla afet bölgelerine kan ve ilaç taşınacak

Türkiye’de ve dünyada afet bölgelerine insani yardım elini uzatan Kızılay, insansız hava aracı kullanılarak bu yardımların ihtiyacı olan yerlere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını hedefliyor.

Afet bölgelerine anında yardım ulaştıran Kızılay, yardımlarını gelişen teknolojiyle birlikte yük taşıyabilen insansız hava araçları ile ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar ve ekibi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan üniversitenin içerisindeki droneparkta faaliyet yürüten bir firmada teknik gezi düzenledi. İki kurum arasında afet anında ulaşılamayan bölgelere çeşitli insani yardımların ulaştırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, yerli, milli yazılım ve tasarıma sahip Jackal ismi verilen insansız hava aracı hakkında bilgi verildi. Kızılay personeline verilen kısa eğitimin ardından Jackal isimli insansız hava aracının modeli gösterilirken, firma tarafından geliştirilen bir başka insansız hava aracı olan Delta isimli uçağın uçuşu gerçekleştirildi.

“Taşıdığı yükü 130 kilometre menzile iletebilecek kapasitede olacak”

Geliştirilmesi planlanan insansız hava aracı hakkında bilgi veren Firma Genel Müdürü Murat Islıoğlu, "AR-GE’sini yaptığımız , tamamen test uçuşuna başlayacağımız dronumuz 15 kilogram asgari yük kapasitesini taşıyabilecek ve bunu 130 kilometre menzile iletebilecek kapasitede olacak. Artık insansız hava araçları konusunda dünyada ciddi yatırımlar var. Biz de burada bu teknolojiyle, bunun sınırı şimdilik 15 kilogram, daha sonra yapacağımız daha büyük yükler taşıyacak dronler olacak, afet yönetimi, Kızılay ile iş birliğimiz çerçevesinde Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu afetlerde malzeme taşıma, insani yardım, her türlü alanda, uygun senaryo ile konfigüre edebileceğimiz her alanda kullanabileceğimiz bir teknoloji ve bir hava aracıdır” dedi.

“Her türlü afet yaşandığında Kızılay en kısa sürede hemen oraya intikal ediyor”

Kızılay’ın 150 yılı aşkın bir tecrübesi olduğunun altını çizen Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar ise “Biz Kızılay olarak her şartta operasyon yapıyoruz. 1917’de Medine-i Münevvere muhasara altına alındığında uçakla Fahrettin Paşa ve Osmanlı askerlerine yardım götürmüş bir cemiyetiz. Dolayısıyla hem insani yardım operasyonlarımız hem diğer operasyonlarımızda her türlü şartta operasyona devam edecek bir mükellefiyetimiz var. Yollar kapanıyor ama o kapanan yollarda Kızılay hizmet vermeye devam ediyor veya her türlü afet yaşandığında Kızılay en kısa sürede hemen oraya intikal ediyor. Kızılay Lojistik de bu bir buçuk asırlık tecrübe çerçevesinde yine Kızılay bünyesinde kurulan bir organizasyon. Biz Kızılay Lojistik olarak insani yardım ve sağlık lojistik operasyonlarında bilhassa ihtisaslaşmak ve mesafe almak istiyoruz. Zira 150 yılı aşkın bir tecrübemiz var” diye konuştu.

“Bu türlü iş birliklerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı”

Kızılay olarak bir taraftan da inovasyon süreçlerini takip ettiklerini vurgulayan Uyar, "İnsansız hava aracı kullanımı da bu çerçevede gündeme gelmiş olan bir husus. Biz şunu düşündük, malum ülkemiz de İHA kullanımı ile ilgili olarak fevkalade gelişmeler gösterdi. Biz Kızılay olarak gerek sağlık lojistiğinin üzerine inşa edeceğimiz kan operasyonlarında gerekse acil durumlarda ve afet durumlarında İHA kullanmak hasebiyle ihtiyaç sahibi insanlara iyilikleri nasıl daha kolay ulaştırabiliriz hususunu çalıştığımızda bu türlü iş birliklerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“İlaç ve kan ihtiyaçlarını İHA ile kolaylıkla ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz”

Arama kurtarma ekiplerinin girmek istediği yer ile ilgili önce bilgi sahibi olmak gerektiğini kaydeden Uyar, “Dolayısıyla İHA’lar önce oraları tespit edecek, hasarı tespit edecek. Örneğin araçla ulaşılamayan bir yere malzemelerin taşınması gerekecek. O anda herhangi bir yaralıya kan bağlanması gerekebilir. İşte onu İHA ile ulaştıracağız. Hakeza bizim hastanelerimiz arasında zaten sürekli olarak taşıdığımız ilaç ve kan ihtiyaçlarını İHA ile kolaylıkla ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz. İçine girince gördük ki İHA’lar proje özelinde kurgulanması gereken ürünler. Dolayısıyla biz de iş birliği yaptığımız firmalarla Kızılay olarak hangi operasyonlarımızda daha verimli bir şekilde bunları kullanabiliriz ve nasıl bir tasarım yapılması lazım gelir, bunları şu anda arkadaşlar çalışıyorlar. Olgunlaştıkça gerek kan operasyonlarımızda gerekse acil durum, afet operasyonlarımızda İHA kullanımını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.