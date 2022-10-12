Bozkırdan Avrupa'ya kerevit ihracatı

Yozgat'ta Çekerek Barajında avlanan tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit, birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

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  • 12.10.2022 09:43
  • Güncelleme: 12.10.2022 09:43
Bozkırdan Avrupa'ya kerevit ihracatı
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Yozgat’ta Çekerek Barajında avlanan tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit, birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

İlçede çok sayıda ailenin geçimini sağladığı kerevit avcılığı, zorlu ve uzun bir uğraştan sonra Çekerek Barajından çıkarılıyor. Kerevit avı için, her akşam suya açılan teknelerden, baraja atılan özel ağlar sabah erken saatlerde tekrar toplanıyor. Boylarına göre ayrılan kerevitler yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunulmak üzere satılıyor. Çekerek Barajında günlük 350 kilograma kadar kerevit çıkarılırken kerevitlerin kilogramı 60 liradan satışa sunuluyor.

Bozkır’ın ortasında Çekerek Barajında avlanan kerevitler, Avrupa’da vatandaşların sofralarını süslüyor.

İlçede 1 Temmuz’da başlayan kerevit sezonu, Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor.

“Günlük 350 kilograma kadar kerevit avlıyoruz”

Kerevit sezonunun kasım ayına kadar süreceğini söyleyen Çekerek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Dursun Uslu, “Balık sezonumuz devam ediyor, bir yandan da kerevit tutuyoruz. Temmuz ayının birinde kerevit sezonuna başlamış oluyoruz, kasım ayının birine kadar kerevit sezonunu kapatıyoruz. Günlük 350 kilograma kadar kerevit alabiliyoruz. Kilogramı 60 lira balıkçı arkadaşlarımız çalışıyor. Memlekete bir getirisi var ve işsiz arkadaşlarımıza iş verebiliyoruz günlüğü 300 liradan. Yalnız çalıştırmaya insan bulamıyoruz. Kooperatifimize kayıtlı 25 teknemiz var, 10 tanesi ancak çalışıyor. Çoğu teknemiz elemansızlıktan çalışamıyor” dedi.

“Birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor”

Kerevitlerin birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini belirten su ürünleri işletmecisi Paşa Koç ise “Çekerek Barajı’ndaki kereviti alıyorum, Isparta’ya fabrikalara işlemeye götürüyorum. Fabrikada işlendikten sonra birçok Avrupa ülkelerine canlı olarak dağılıyor. Barajımızda çok güzel ürünler çıkıyor. İç Anadolu Bölgesinde en verimli baraj. Suyundan olsun, balığın kalitesine kadar diğer barajlara göre çok güzel” şeklinde konuştu.

İHA

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