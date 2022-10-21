Bozkır tuvale dönüştü, oluşan manzara mest etti

Karasal iklime sahip Sivas'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kızaran vişne ağaçları bozkırı adeta tuvale dönüştürdü, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.

PAYLAŞ
  • 21.10.2022 10:28
  • Güncelleme: 21.10.2022 10:28
Bozkır tuvale dönüştü, oluşan manzara mest etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karasal iklime sahip Sivas’ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kızaran vişne ağaçları bozkırı adeta tuvale dönüştürdü, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.

Sivas kent merkezine uzaklığı 23 kilometre olan Çukurbelen köyündeki vişne bahçesi sonbahar güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte vişne ağaçlarının yaprakları renklendi. Kırmızı, yeşil ve sarı tonların yer aldığı bahçede ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bozkır renklenirken, tablo gibi görüntülerin ortaya çıktığı vişne bahçesi ise dron ile havadan görüntülendi.

Çiftçilik ile uğraşan Ahmet Demir, sonbaharın geldiğini ve kızaran bahçenin göze güzel gözüktüğünü söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Pınarbaşı Belediyesi'ne Zabıta Aracı Desteği

Pınarbaşı Belediyesi'ne Zabıta Aracı Desteği

Kayseri Tabip Odası Başkanı Bahadır Arıkan: 'Şanlı Türk ordumuzun yanındayız'

Kayseri Tabip Odası Başkanı Bahadır Arıkan: 'Şanlı Türk ordumuzun yanındayız'

Çağdaş Atan'a Fair-Play ödülü

Çağdaş Atan'a Fair-Play ödülü

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Jandarmadan iş yeri hırsızına suçüstü

Jandarmadan iş yeri hırsızına suçüstü

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazarda zam şampiyonu yerli domates oldu

Pazarda zam şampiyonu yerli domates oldu

Büyükşehir'den tarıma 34,5 milyon TL'lik tohum desteği

Büyükşehir'den tarıma 34,5 milyon TL'lik tohum desteği

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Kamu müteahhitlerimizin sorunları acil çözüm bekliyor'

Başkan Gülsoy: 'Kamu müteahhitlerimizin sorunları acil çözüm bekliyor'

Ömer Gülsoy da aynı yolla cevap verdi

Ömer Gülsoy da aynı yolla cevap verdi

Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

Talas'tan Öğretmenlere Dijital Bağımlılık Semineri

Talas'tan Öğretmenlere Dijital Bağımlılık Semineri

29 Ekim'e Özel Tenis Turnuvası

29 Ekim'e Özel Tenis Turnuvası