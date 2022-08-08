Bosnalı öğrenciler Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'nı hafta sonunda Bosna-Hersekli öğrenci grubu ziyaret etti.

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  • 08.08.2022 12:04
  • Güncelleme: 08.08.2022 12:06
Bosnalı öğrenciler Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı’nı hafta sonunda Bosna-Hersekli öğrenci grubu ziyaret etti.

Develi ilçesi Âşık Seyranı Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldıktan sonra gezi rotalarını Sultan Sazlığı Milli Parkı’na çeviren Bosna Hersekli öğrenci grubu, görevli personellerden alan hakkında bilgi aldıktan sonra alan kılavuzları eşliğinde sahayı gezdi. Bin 200 metre ve 2 bin 300 metre uzunluğunda olan ahşap yürüyüş yollarını gezerek ziyaretlerine devam eden öğrenci grubu alanda yaşayan kuş çeşitliliğini de fotoğraflamayı ihmal etmedi. Kuş Gözlem ve Kuş Rehabilitasyon ünitesini de ziyaret eden öğrenci kafilesi hatıra fotoğrafı çektirip alandan ayrıldı. Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Yeşilhisar, Develi, Yahyalı ve İncesu ilçeleri arasında, turizm merkezinin ortasında yer almaktadır. Step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurur.

24 bin 523 hektarlık alanda yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı; 1994 yılında Ramsar alanı, 2006 yılında ise Milli Park olarak ilan edildi.

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İHA

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