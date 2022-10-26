Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis cezası

Kayseri'de boşandığı gün kayınvalidesini çalıştığı pansiyonun bahçesinde bıçaklayarak yaralayan şahsa, 10 yıl hapis cezası verildi.

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  • 26.10.2022 15:37
  • Güncelleme: 26.10.2022 16:10
Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de boşandığı gün kayınvalidesini çalıştığı pansiyonun bahçesinde bıçaklayarak yaralayan şahsa, 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de geçtiğimiz 8 Mart’ta Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana gelen olayda, pansiyonda çalışan E.G., çöpleri bırakmak için dışarı çıktı. Bu sırada eşinden ayrılan ve iddiaya göre ayrılık sebebi olarak kaynanasını suçlayan Y.T. de, okulun bahçesine geldi. Burada eski kaynanası E.G. ile tartışmaya başlayan Y.T., belindeki bıçak ile kadına saldırdı. E.G., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Y.T.’nin ise olayın ardından karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi. Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl hapis cezası

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu yargılanan Y.T. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan Y.T., eşiyle şu anda barıştığını, sinirlerine hakim olamayınca kayınvalidesini bıçakladığını söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.T.’ye ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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