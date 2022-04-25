Bölgesel lig voleybol finale kalan takımlar belli oldu
Kayseri ev sahipliğinde yapılan ve 3 gün süren müsabakalar sonucunda erkeklerde Pınarbaşı Belediye Spor kızlarda ise Kahramanmaraş Türkoğlu Gençlik ve Spor finallere gitmeye hak kazandı.
- 25.04.2022 18:22
- Güncelleme: 25.04.2022 18:22
Talas Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara 4 kız 3 erkek takımı katıldı. Müsabakalar sonucunda Kızlarda Kahramanmaraş takımı Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü final grubuna kalırken 2 Kayseri takımı finale kalamadı. Erkeklerde ise Aksaray Göktürk gençlik Spor'u 3-0, Kayseri Altun Spor'u 3-1'lik sonuçla mağlup eden Pınarbaşı Belediye Spor, Bölgesel Lig Voleybol Finaline yükseldi. Finallerde başarılı olan takımlar gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek.
1ha
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