Bölgesel lig voleybol finale kalan takımlar belli oldu

Talas Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara 4 kız 3 erkek takımı katıldı. Müsabakalar sonucunda Kızlarda Kahramanmaraş takımı Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü final grubuna kalırken 2 Kayseri takımı finale kalamadı. Erkeklerde ise Aksaray Göktürk gençlik Spor'u 3-0, Kayseri Altun Spor'u 3-1'lik sonuçla mağlup eden Pınarbaşı Belediye Spor, Bölgesel Lig Voleybol Finaline yükseldi. Finallerde başarılı olan takımlar gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek.