Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi Orhan Saka Amatör Evi'nde yapıldı.

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  • 09.09.2022 08:31
  • Güncelleme: 09.09.2022 09:25
Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi Orhan Saka Amatör Evi’nde yapıldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor, Develigücü SK ve Hacılar Erciyesspor takımları temsil edecek. 1-2 Ekim’de başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligin 1. haftasında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develigücü SK karşılaşacak. Hacılar Erciyesspor ilk maçında ise evinde Osmancık Belediyespor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi törenine TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi, TASKK Başkan Yardımcıları Ali Muhammet Tanrıyaşükür ve Mehmet Top, Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, Bursa ASKF eski Başkanı Ayhan Barışıcı, İstanbul ASKF yöneticileri ve Taban Birlikleri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de 80 ilden 14’er takımın yer aldığı 14 grupta toplam 196 takım mücadele verecek. Altı ve daha fazla takımla temsil edilen Ankara, Bursa İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacaklarının kurası kendi illerinde düzenlenen kura çekimleri ile belirlendi. İstanbul 5, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli takımları 2 ayrı grupta yer aldı. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak. BAL müsabakaları 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak.

6. grupta 1. hafta maç programı ise şu şekilde;

Talasgücü Belediyespor-Develigücü SK

Hacılar Erciyesspor-Osmancık Belediyespor

Ankara T.K.İ-Başkent Şafakspor

Suvermez Kapadokyaspor-Mucurgücüspor

Yozgat 1959 FK- Yozgat Bld. Bozokspor

Niğde Belediyespor-Kırıkkale Yahşihanspor

Eskil Belediyespor-Sincan Belediyespor

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İHA

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