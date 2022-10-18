Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Develigücü: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller vardı.

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  • 18.10.2022 08:43
  • Güncelleme: 18.10.2022 08:43
Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Develigücü: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller vardı.

Stat: Hacılar Fevzi MErcan

Hakemler: Onuralp Enes Öz, Sevda Çayan, Alper Adıyaman 4.Hakem: Keman Çetinkaya

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, İsmail Odabaşı, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp (Dk.88 Ali Avcı), İlkay Kartal, Tolgahan Alan, Bora Barlas, Mehmet Tatlı (Dk.88 Hüseyin Öz), Emre Özden (Dk.63 Süleyman Yasa)

Develigücü: Muhammet Utku, Berk Akdemir, Murat Atalık (Dk.46 Melikşah Aslan), Sait Ulucan, İlker Uçar, Meriç Gayretli, Resul Ekrem Turhan, Hakan Çıtak (Dk.60 Muhammet Kaya), Oğuzcan Coşkun (Dk.60 Alper Özköksal), Mehmet Şahin, İsmail Yalçınkaya (Dk.76 Selim Başev)

Goller: Tolga Yıldız Dk.90 (penaltıdan) (Hacılar Erciyesspor) Selim Başev Dk.80 (Develigücü)

İHA

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