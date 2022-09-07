Bölgesel Amatör Lig Fikstür çekimi yapıldı

01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının fikstür çekimi 07 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapıldı. Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develispor Kayseri’yi bu ligde temsil edecek. Kayseri takımlarının yer aldığı 6’ncı Grupta yeralan diğer takımlar şunlar; Mucurgücü, Başkent Şafakspor, Ankara TKİ, Suvermez Kapadokya, Eskil Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK, Niğde Belediyespor, Sincan Belediyespor, Yahşihanspor, Osmancık Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor.

Sezonun ilk haftasında 2 Kayseri takımı Talasgücü Belediyespor ile Develispor karşılaşacak.