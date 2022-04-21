Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge Play-Off: Talasgücü Belediyespor: 1- Arguvan Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge Play-Off karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, Mersin'de karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor rakibi Arguvan Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu ve 3. Lig şansını kaybetti.

PAYLAŞ
  • 21.04.2022 08:34
  • Güncelleme: 21.04.2022 08:47
Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge Play-Off: Talasgücü Belediyespor: 1- Arguvan Belediyespor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge Play-Off karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, Mersin’de karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor rakibi Arguvan Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu ve 3. Lig şansını kaybetti.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Ahmet Deveci xx, Ahmet Fındık xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden x, Doğukan Çevik x, (Muzaffer İlhan x dk.72), Osman Buğra Uysal x, (Eren Toksoy ? dk.90+3),Ramazan Taş x, ( Uğurcan x dk.45+3), Adem Hakan Ali Denizer xx, Canberk Soykuvvet xx, Muhammed Özdemir x, Ahmet Aydın x, (Gökhan Öz x dk.46), Tayfun Yanar x, Emrah Turan x, (Gökalp Kahya x dk.72), Yusuf Kılıç x

Arguvan Belediyespor: Alptekin Teytey xx, Tevfik Şanver xx, Mehmet Ballı xx, Sertaç Eren xx, Enes Filiz xx, Habib Akman xx, Ebubekir Yardım xx,(Enginz Yıldız x dk.82), Oğuzhan Nemli xx, (Cuma Nasır x dk.89), Güven Gürsoy x, Abdulvahap Kaya xx, (Mert Ali Tugrut x dk.82), Arif Bostancı x

Goller: Adem Hakan Ali Denizer dk.84 (Talasgücü Belediyespor), Ebubekir Yardım dk.12, Enes Filiz dk.45+7 (Arguvan Belediyespor)

Kırmızı Kart: Yusuf Kılıç dk.32, Tayfun Yanar dk.45 (Talasgücü Belediyespor) Arif Bostancı dk.45 (Arguvan Belediyespor)

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi

Espor için Kayseri'de toplandılar

Espor için Kayseri'de toplandılar

Melikgazi'de 210 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi

Melikgazi’de 210 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi

Erkilet Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

Erkilet Millet Bahçesi’nin temeli atıldı

Talas'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Talas'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Aracın stop lambasında uyuşturucu sevki

Aracın stop lambasında uyuşturucu sevki

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş' tan 'ikramiye' tepkisi

Milletvekili Ataş' tan 'ikramiye' tepkisi

Babasını öldüren C.C. 10 yıl hapis cezası aldı

Babasını öldüren C.C. 10 yıl hapis cezası aldı

DAHA FAZLA
5. OSB Develi'ye kurulacak

5. OSB Develi'ye kurulacak

Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

Hizmet-İş'ten minik Eymen'e yardım eli

Hizmet-İş'ten minik Eymen'e yardım eli

Seyrani Kampüsü'ne hayırsever desteği

Seyrani Kampüsü'ne hayırsever desteği

Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu

Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu