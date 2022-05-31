Boğazına takılan yemek sonu oldu
-Kayseri'de yaşayan Sami Kafalı (41) boğazına takılan yemek nedeniyle boğularak can verdi. Hayatını kaybeden Kafalı'nın 3 çocuk babası olduğu ifade edildi.
- 31.05.2022 09:17
- Güncelleme: 31.05.2022 09:17
Kayseri’de yaşayan ve aslen Yahyalı Derebağ’lı olan Sami Kafalı iddiaya göre yemek yerken boğazına bir şey takıldı. Nefes borusu tıkanan Kafalı, nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Sami Kafalı, Derebağ mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1ha
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