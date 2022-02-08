Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi kayıtları başladı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi kayıt almaya başladı.

Akdağmadeni’nde eksikliği hissedilen kreş ve gündüz bakımevi, belediyenin girişimleriyle giderildi. Çocukların eğitimi, gelişimi ve rahatı için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü kreş ve gündüz bakım evi, 0-4 yaş ve 4-6 yaş grubuna hizmet verecek.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, kayıtların başladığını söyleyerek “Kreşi ve gündüz bakımevimizde, alanında uzman olan öğretmen ve eğitmen kadromuzla çocuklarımız kendilerini evlerinde hissedecektir. Çocuklarımızı hayata sağlıklı ve verimli bir şekilde hazırlayacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevi içerisinde emekleme odası, uyku odası, yemek odası, oyun sınıfı ve etkinlik odası bulunmaktadır. Kayıtlar eski devlet hastanesi yanında, Atatürk Parkı içerisinde yer alan Kreş ve Gündüz Bakımevi idare bölümünde yapılmaktadır. Akdağmadeni için hayal edip gerçekleştirdiğimiz en kıymetli projelerimizden biri olan “Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi” kayıtların tamamlanmasıyla eğitim öğretime başlanılacaktır. İlçemize ve her şeyin en iyisine layık olan değerli Akdağmadeni halkına hayırlı olsun” dedi.