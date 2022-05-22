Bit pazarında 20 satıcı denetlendi

Kayseri'de hafta sonu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen bit pazarında polis ekiplerince denetimler yapıldı.

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  • 22.05.2022 16:31
  • Güncelleme: 22.05.2022 16:31
Bit pazarında 20 satıcı denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında 2 ekip denetim yaptı. Yapılan denetimde ise 20 satıcı ve 45 şahıs sorgulandı. Bit pazarı genelinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

1ha

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