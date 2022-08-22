Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kapadokya etabı ile tamamlandı. 147 kilometre uzunluğundaki parkur sporcuların zorlu mücadelesine sahne oldu.

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  • 22.08.2022 10:36
  • Güncelleme: 22.08.2022 11:25
Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kapadokya etabı ile tamamlandı. 147 kilometre uzunluğundaki parkur sporcuların zorlu mücadelesine sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel bisiklet sporcuları Kayseri Erciyes’te düzenlenen uluslararası yol bisiklet yarışlarında puanları hanesine yazdırmak için ter döktü. Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. Yahyalı Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi, Ürgüp Belediyesi destekleri gerçekleşen Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları’nın dördüncü gününde Grand Prix Kapadokya etabı gerçekleşti. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayan GP Kapadokya etabının startını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Kayseri Erciyes A.Ş Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı verdi. Bisikletçiler 147 kilometre uzunluğundaki parkurda Kapadokya, Soğanlı, Sultan Sazlığı, Yahyalı, Develi, Yeşilhisar bölgelerinden geçerek, tarihi ve doğal güzellikler içerisinde pedal çevirdi. Sporcular zorlu yokuşları aşarak Erciyes Kayak Merkezi 2 bin 200 metrede bulunan finish noktasına ulaştı. Bu etapta Türkiye başka olmak üzere Amerika, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika’dan gelen profesyonel bisiklet takımları yarıştı. Müsabakalar sonunda Kazakistan’ın Almaty Cycling Bisiklet Takımı’ndan Anton Kuzmin birinci, Güney Afrika’nın Protouch Bisiklet Takımı’ndan Kent Main ikinci ve Malezya’nın Terengganu Polygon Cycling Bisiklet Takımı’ndan Anatolii Budiak üçüncü oldu. En genç sporcu ödülünü de Kazakistan’ın Almaty Cycling Bisiklet Takımı’ndan Nurzhan Khatpin elde etti.

Derece elde eden sporculara madalya ve kupaları Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından takdim edildi.

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İHA

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