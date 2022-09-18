Bisiklet Milli Takımı, Koramaz Vadisi'ndeki yarışlarda kürsüyü kapattı

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın Kayseri MTB Cup ve Erciyes MTB Cup etabı tamamlandı. Bisikletçiler 2 gün boyunca Koramaz Vadisi'nde tarih ve doğa içerisindeki zorlu parkurda pedal çevirdi.

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  • 18.09.2022 18:47
  • Güncelleme: 18.09.2022 20:04
Bisiklet Milli Takımı, Koramaz Vadisi'ndeki yarışlarda kürsüyü kapattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları’nın Kayseri MTB Cup ve Erciyes MTB Cup etabı tamamlandı. Bisikletçiler 2 gün boyunca Koramaz Vadisi’nde tarih ve doğa içerisindeki zorlu parkurda pedal çevirdi.

Bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, uluslararası dağ bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uluslararası Bisikletçiler Birliği - UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları’nın ilk iki etabı tamamlandı.

Organizasyonun ilk gününde Kayseri MTB Cup etabı, 2. gün ise Erciyes MTB Cup etabı gerçekleşti. Profesyonel bisiklet sporcuları Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’ndeki parkurda yarıştı.

Sporcular 27 km uzunluğundaki Cross Country Olimpik / XCO parkuru boyunca yemyeşil doğa içerisinde, tarihi dokuları geçerek, sarp kayaları aşıp bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti. Erciyes MTB Cup etabı sonucunda Türk Bisiklet Milli Takımı’ndan Abdulkadir Kelleci birinci olurken Furkan Akcan ikinci, Ahmet Can Akpınar ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Alina Sarkulova birinci yine aynı takımdan Tatyana Geneleva 2. oldu. Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları takdim edildi.

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları 24-25 Eylül 2022 tarihlerindeki Miniature Cappadocia MTB Cup ve Soğanlı MTB Cup etapları ile devam edecek.

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İHA

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