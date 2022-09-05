Bisiklet hırsızlığı kamerada

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda binanın kapısını zorla açarak bisikleti çalan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir binanın kapısını zorla açarak bisiklet çalan kadın yakalandı. Yapılan kontrollerinde aynı kadının toplam 4 bin 450 TL değerinde cep telefonu çaldığı belirlendi. Yine ekiplerin yaptığı çalışmalarda 58 bin TL değerinde malzeme çalan, televizyon çalan ve çalıntı motosiklet satın alan 3 şahıs da yakalandı.

Hırsızlık anları kamerada

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, kadının binanın içine zorla girerek bisiklet çaldığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.