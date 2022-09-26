Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

Kayseri'de otomobille birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının cep telefonunu gasp edip, arkadaşlarını darp ederek araçtan atan 3 kişi gözaltına alındı.

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  • 26.09.2022 10:11
  • Güncelleme: 26.09.2022 10:28
Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de otomobille birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının cep telefonunu gasp edip, arkadaşlarını darp ederek araçtan atan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, F.U. (17), E.Ç. (19) ve K.Ç. (19), A.H.’yi evden alarak otomobille gezintiye çıktı. Saray Bosna Mahallesi Vezirler Caddesi üzerinde seyir halinde iken F.U., A.H.’den telefonunu istedi. Telefonunu vermeyerek direnen A.H., arkadaşları tarafından darp edildi. Üzerindeki telefonu alınarak otomobilden atılan A.H., durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, F.U., E.Ç. ve K.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gençlerle birlikte suça konu telefon, 2 adet cop, 1 adet muşta, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden E.Ç. ve K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İHA

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