Birlik Vakfı'ndan sütlaç ikramı
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nce Cuma namazı sonrası vatandaşa sütlaç ikramında bulunuldu.
- 24.06.2022 14:56
- Güncelleme: 24.06.2022 15:24
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nce Cuma namazı sonrası vatandaşa sütlaç ikramında bulunuldu.
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, sosyal proje çerçevesinde Cuma Namazı sonrası vakıf adına sütlaç dağıttı. Hunat Cami’nde cuma namazının ardından yapılan organizasyonla Birlik Başkanı Mehmet Adıgüzel ve vakıf üyeleri, cami cemaatine sütlaç ikramında bulundu.
Vatandaşlar, organizasyon nedeniyle Birlik Vakfı’na teşekkürlerini iletti.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN