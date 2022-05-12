Birlik Başkanı Güllü: “Tüketiciler kadar, süt üreticileri de mağdur”

Ulusal Süt Konseyi tarafından tavsiye edilen soğutulmuş çiğ süt satış fiyatı 5,7 liradan, 7,5 liraya yükseltildi. Zam 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak. Artan maliyetler nedeniyle yeni bir zammın daha gelebileceği konuşuluyor.

Develi Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Güllü süt üretim maliyetleri ve gelen zamları değerlendirdi. Hala mazot, elektrik, yem gibi giderlere kontrolsüz ve tahmin edilemeyen zamların gelmeye devam ettiğini belirten Güllü, maliyetlerin üreticiyi zorladığını anlattı. Çiğ süte arka arkaya gelen zamlardan bahseden Güllü, “Aralık 2021’de 3,20 lira olan çiğ süt litre fiyatı 07.12.2021 tarihinde 4,70 liraya daha sonra 01.04.2022 tarihinde 5,70 liraya çıkarılmıştır. Devletin yetiştiriciye sağladığı destekte kısa dönemlik geçici bir artış dışında değişiklik olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ KADAR YETİŞTİRİCİLER DE MAĞDUR”

Süt fiyatlarındaki artışın vatandaşı mağdur ettiğini ancak yetiştiricinin de düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Güllü, “Son tüketiciye arz edilen süt fiyatlarındaki artış konusundan enflasyon hasebiyle elbette ki vatandaşın mağdur olduğunun bilincindeyiz. Ancak bu konuda yetiştirici açısından da düşünülecek olursa diğer girdilerde(işçilik, yem, veteriner hizmetleri gibi) olan artış doğrultusunda yetiştiricinin hayvancılıkta ortaya koyduğu gayreti karşılar bir artış süt fiyatlarına yansımamıştır. TÜİK’in sitesinde verdiği istatistiklerde ortaya koyulan bilgiler de bu görüşümüzü destekler niteliktedir. “Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 artış gerçekleşti. Ve bu artışların ekseri olarak son aylarda gerçekleştiği ve şubat ayı verisi olduğu göz ardı edilmemelidir. Hala daha mazot, elektrik, yem gibi giderlere kontrolsüz ve tahmin edilemeyen şekilde ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Devletin yetiştiriciye sağladığı destekte kısa dönemlik geçici bir artış dışında değişiklik olmamıştır. Piyasaya arz edilen kesif yemin ortalama fiyatlarıyla mukayese edilecek olursak geçtiğimiz sene mart ayında 1 kilogram kesif yem 2,24 lira ve 1 litre süt 2,80 lira iken bu sene nisan ayında 1 kilogram kesif yem 5,32 lira ve 1 litre süt 4,70 liradır. Buna binaen diyebiliriz ki geçtiğimiz sene 1 litre süt, 1 kilo yemden fazlasını satın alabilirken, bu sene aynı zaman diliminde 1 kilogram kesif yem bile alamamaktadır” dedi.