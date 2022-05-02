Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
İzmir Foça'da birliğinde hayatını kaybeden er Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
- 02.05.2022 14:56
- Güncelleme: 02.05.2022 14:56
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İzmir Foça’da birliğinde hayatını kaybeden er Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Deniz muhafız er olarak İzmir’de gören yapan Mustafa Türkyılmaz’ın cenazesi, memleketi Kırşehir’e getirildi. Merhum asker Türkyılmaz’ın cenazesi, Ali Çam Cami’inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İHA
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