Bir yılda 389 bin kişi balonla Kapadokya'yı izledi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin rağbet gösterdiği aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor.

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  • 03.01.2022 16:02
  • Güncelleme: 03.01.2022 16:02
Bir yılda 389 bin kişi balonla Kapadokya'yı izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin rağbet gösterdiği aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor.

Kapadokya bölgesin Türkiye’de balon turlarının en yoğun yapıldığı yer olan Kapadokya bölgesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 2021 yılında 217 günde 20 bin 250 sıcak hava balonu havalanırken, yaklaşık 389 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini havadan seyretti. 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 80’e varan oranda düşüş yaşayan balon uçuşları kısıtlamaların kalkması nedeniyle tekrar yükselişe geçti.

Pandemi öncesi 2019 yılında yaklaşık 33 bin balon havalanırken 550 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı havadan seyretme fırsatı buldu. Kısıtlamaların yoğun yaşandığı 2020 yılında ise sadece 11 bin balon havalanırken 110 bin kişi balonla Kapadokya’yı havadan seyretti.

İHA

Kayseri Gündem
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