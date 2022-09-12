Bir hafta bir yazar: Şenay Özkan

Duyguları şiir olarak küçük yaşta aşk gibi düşmüş yüreğine.  Gurbet kuşları olmuş, anne baba yabancı gibi gelmiş çocuk gözlerine.  Alamancı (çocuğu) olmuş ama öz kültürünü unutmamış Erciyes gibi tutmuş gönlünde.  Geç dememiş, Mimar Sinan gibi eserini vermiş herkesin geç dediği bir dönemde.

PAYLAŞ
  • 12.09.2022 09:46
  • Güncelleme: 12.09.2022 09:46
Bir hafta bir yazar: Şenay Özkan

Şenay Hanım sizleri tanıyabilir miyiz?

Ben Şenay Özkan. 1967, Sarız doğumluyum. Lise mezunuyum, çalışıyorum. 
İki oğlum, iki torunum var. Kayseri de yaşıyorum. 

Yazma serüveni nasıl ne zaman başladı?

Yazmaya 12-13 yaşlarında günlük tutar gibi başladım. Fakat gerçek manada 15 yaşında şiirle başladım. 18-19 yaşlarında şiirlerimin tamamını yaktım. Bizim gençliğimizde, ya da yaşadığımız çevrenin etkisiydi kız kısmının öyle yazıyla şiirle ne işi olurdu. Pişman mıyım evet hem de çok. Yine de yazmaktan asla vazgeçmedim. Yazma isteği insanın içinden gelen duygudur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim kalbin kelamının kaleme dökülmesidir. Yüreğin sesi kalemin dilidir.

Roman mı, şiir mi tarzınız? Önce hangisiyle başladınız?

Genelde şiir yazardım. Yazar bir arkadaşım ki onun da hikaye ve romanı var. Bana şöyle dedi: “Neden hikâye ve roman yazmıyorsun?” Bir an,” ben ne anlarım roman yazmaktan. Benim yüreğim şiir.”Kendisi üsteledi ve”tamam işte ben eminim ki sen şair olmandan dolayı daha. Kolay ve güzel yazarsın. Dene. Denemekten ne zarar gelir.” Düşündüm haklıydı ve onun tavsiyesine uymaya karar verdim. Ne kaybederdim ki. Ben zaten yazmayı seviyordum. Yapamaz isen denemiş olur ve bende kalırdı. İyi ki tavsiyesine uymuş yazmışım.

Yazma hangi yaşlarda olmalı? Ya da yazmanın yaşı var mı?

Yazmanın yaşı yoktur bana göre. Benim idolüm Mimar Sinan. Çünkü 70 yaşında Selimiye Camini yaptı. Yaşlandım yeteri kadar eserim var demedi. Yazmanın bir de sevmenin yaş yoktur. Kalbinizin sesini dinleyin ve kaleminize yön verin. Yazdıklarımız tıpkı Mimar Sinan gibi sizin eserleriniz. Gelecekte bırakacağınız en güzel en kıymetli eserlerinizdir. Kaleminiz konuşmak istiyorsa onu susturmayın lütfen.

Kitaplarınız mı diyelim, kitabınız mı? Eserleriniz neler?

Basılmış tek kitabım var. 
KANADI KIRIK MELEK. Basımı bekleyen hikaye ve şiirlerim var. 

Nedir bu Kanadı Kırık Melek, bir metafor mu?

Benim için çok değerli olan bir yazı var. 2010 yılının haziran ayında Erzincan Gediktepe’de 13 askerimiz şehit edilmişti. Ben onların anısına, evladı şehit gelmiş bir annenin duygularını yazdım. Yazarken ağlayarak yazdım. Sonuçta ben bir anayım. Hala ben o yazıyı okuduğum zaman duygulanır ağlarım. Yazım benim için çok büyük anlamı ve değeri vardır. Çünkü şehit analarının yaralı yüreğinin acısını bir nebze olsun anlamaya çalıştık. 

Güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.

Şenay Hanım, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

 

Röportaj: Mustafa Balaban

                                                                                            

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Asayiş Şube hırsızlara göz açtırmıyor

Asayiş Şube hırsızlara göz açtırmıyor

Özhaseki, Kayserispor için destek istedi

Özhaseki, Kayserispor için destek istedi

Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde ücretsiz dondurma dağıtıldı

Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde ücretsiz dondurma dağıtıldı

Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'

Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'

Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'

Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'

İlim Hikmet Vakfı mensupları piknikte buluştu

İlim Hikmet Vakfı mensupları piknikte buluştu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

4
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de trafiği rahatlatacak alternatif yol çalışması

Melikgazi’de trafiği rahatlatacak alternatif yol çalışması

Başkan İlmek, belediyenin borcunu açıkladı

Başkan İlmek, belediyenin borcunu açıkladı

DAHA FAZLA
Eğitime coşkulu açılış

Eğitime coşkulu açılış

Tomarza'da 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı

Tomarza'da 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı

Palancıoğlu: 'Güvenli ve seri ulaşım için alternatif yollar açıyoruz'

Palancıoğlu: 'Güvenli ve seri ulaşım için alternatif yollar açıyoruz'

Büyükşehir'in ulaşım ve kırtasiye desteği başvuruları başladı

Büyükşehir'in ulaşım ve kırtasiye desteği başvuruları başladı

Bir hafta bir yazar: Şenay Özkan

Bir hafta bir yazar: Şenay Özkan