Bir hafta bir Yazar: Mehmet Hüsrevoğlu

    Yaşıtlarına ve dönemine göre ticaret erbabından ilk üniversiteli esnaflardan. Sadece para kazanmanın değil insan kazanmanın da önemini bildiği için her yaştan insana değer ve destek veren yardımsever bir iş adamı. Topluma hitabetiyle değil kitabetiyle de bilinç vermeye çalışan bir kalem sahibi. Sosyal konularda duyarlı bir aktivist.  İnsani ilişkilerde nahif, mütebessim ve mütevazı bir insan.

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  • 05.09.2022 09:10
  • Güncelleme: 05.09.2022 09:10
Bir hafta bir Yazar: Mehmet Hüsrevoğlu

Kıymetli Başkanım, önce sizleri tanıyabilir miyiz?

1959 yılında Kayseri’de Yalman mahallesinde doğdum. Okul hayatım Hacı Ali Karamercan ilkokulu ile başladı.  1976’da  İmam  Hatip Lisesi’nden, 1982-1983’te ise Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldum. Bir süre öğretmenlik yaptım. O günden bugüne ticaret ile iştigal etmekteyim. 

Yerel olarak Elif Tv yayın danışmanı, Radyo Ârifan kurucusu oldum.  

Şu an Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri şube başkanlığı emanetini üstlenmiş durumdayım.

Mehmet Hocam, yazma serüveni nasıl ve ne zaman başladı? 
Yazma isteği nasıl devam etti?

Öğrencilik yıllarımda MTTB ile tanıştım ve düşünce ve yazı hayatım bu çatı altında şekillendi. Lise yıllarında MTTB yayın organı “GÖNÜLDAŞ” Dergisini yayın hayatına sunduk. 1980 öncesi öğrenci hareketlerinin içinde aktif olarak faaliyette bulunmamız yazın hayatımızın gelişmesine neden oldu. Ulusal ölçekte ise yazın hayatım 1984 yılında “ Yeni Devir” gazetesinde başladı. 

Yazı hayatım beyan ettiğim veçhile, orta öğrenim yıllarında gazete çıkartmakla başladı ve yoğun okuma çalışmalarımız devam etti. “Yazar eser verecek çağa kırk yaşından sonra ulaşır.” Kuralına uyarak kırk yıllık okuma ve serüvenini ürün vererek somut hâle getirmeyi Rabbim lütfetti… Eser vermek için çabalarımın tek kaynağı, Resulullah sav efendimizin sadakayı câriye müjdesinden kaynaklanmaktadır. Bizler bin yıl önceki müelliflerimizden istifade ediyor kaynak gösteriyoruz. Bizim eserlerimizde ilerleyen yılarda bir kişiye rehberlik etse kaynak gösterilse ne mutlu bizlere… 

Pekala yazma isteği olan okurlarımıza ne tavsiye edersiniz? Ya da herkes yazar olabilir mi? Hani yazma yeteneği kabiliyetle mi alakalı?

Yazmak Allah vergisi bir kabiliyettir. Kimi insan yazar konuşamaz, kimileri de hatîb’tir ama yazamaz. Allah vergisi olan yazma yeteneğini kemâle erdirmenin tek şartı okumaktır. 

Mehmet Hocam, kitaplarınızın isimlerini öğrenebilir miyiz?

Şu ana kadar altı kitabım yayın hayatında okuyucusu ile buluştu. Bazı kitaplarım ikinci, üçüncü baskılarını yaptı. Sırasıyla;
        1-Kur’anda zikir ve duâlar. 
        2- İslam’da evlilik ve boşanma hukuku
        3- Mevlânâ’nın üstâd’ı Seyyid Burhânettin
        4- Ma’arif
        5- Cumhuriyet dönemi devrimler ve dindarlar
        6- İlim şehri Kayseri Medreseleri

Kitaplarımın tamamı internet ortamında erişime açık olup Google Store’de yayınlanmaktadır. Yazılarım, eserlerim İnternet (https://mehmethusrevoglu.com)
ortamında okuyucu trafiğimiz ortalamaların üzerindedir. Okuyucumuzla bizleri tanıştırdığınız için teşekkürlerimi arz eder saygılar sunarım.

Kıymetli Başkanım, bizlerde vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Röportaj: Mustafa Balaban
 

Haber Merkezi

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