bir hafta bir yazar: Hacı Kısır

Hacı Bey, öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Elbette. Merhabalar. Kayseri'mizin güzide gazetelerinden Kayseri Gündem Gazetesi şahsında tüm Anadolu'muzu, Kayseri'mizi selamlayarak başlamak isterim söze.1982 Kayseri/Felahiye doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Sorunuzun cevabı elbette ki bu cümleler değil, biliyorum.

Hacı Kısır kalemidir, şiiridir, şehridir. Bazen Erciyes, bazen Kayseri'dir. Yurt sevdasıdır kimi zaman, kimi zaman bayrak sevdalısı, ekmeğinin peşinde bir işçi bazen, bazen başaklar arasında dualar okuyan bir çiftçi. Boyacı çocuğun ellerinde nasır, cami pervazına konmuş bir güvercin, bazen hoyrat bir rüzgar, bazen nisan yağmuru.

Bir şairi biyografi değil eserleri tanıtmalı bence.

Haklısınız Hacı Bey, söyleşi tanımak için bir yol yoldur. Lakin sınırlı bir yol. Kişi yazarı, şairi eserleriyle tanırsa daha derinlikli ve çok yönlü tanımış olur. Ama biz istiyoruz ki okuyucu satır aralarında, mısralarda keşfedemeyeceği bilgileri söyleşide öğrensin, merakını gidersin. Pekala Hacı Bey, yazma serüveninizi öğrenmek isteriz. Kimler yazmanızda etkili oldu?

Yazma serüvenim çocukluk yıllarında başladı. En iyi şairlerin, en kaliteli eserlerini pusula edindim. Fakat pusula edindiğim her yolda rehberimi yüreğim bildim. Taklit değil yeni bir söz söyleyebilmekti sevdam. İlkokul üçüncü sınıf sıralarında başlayan bu yazma aşkımız çok şükür bugün, Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi okumalarıyla yolculuğuna devam etmektedir.

Her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Yazma gayreti olan insanlara neler söylemek isterseniz?

Yazmak... Taşmak için dolmak gerek. Yani yazmak için okumak olmazsa olmaz bir şarttır. Kendilerinden önce yaşamış en kaliteli şairleri, yazarları okusunlar. Zirvede dolaşan zirveyi yazabilir ancak.

Hacı Bey sizlerin ürünlerini, eserlerini öğrenebilir miyiz?

Elbette. 4 adet şiir kitabım yayımlandı. Fakat ben bu dört kitaptan ziyade 4 adet eserimden bahsetmek isterim. Eşim Ebru Kısır ve çocuklarım Mustafa, Eylül Yaren ve Himmet. İnsanın en güzel eseri iyi yetişmiş çocukları ve yuvayı yuva yapan eşin gönlünde ki yeridir. İş buradan başlar, eser buradan doğar. 25 yıllık sanat hayatımda ailemin fedakarlığı büyüktür. Zira onlara ayırmam gereken zamanı sanata hibe etmişliğim vardır. Bu noktada sevgili eşim ve çocuklarıma aracılığınızla teşekkürlerimi iletmek isterim. Hülasa eser sadece harfle olmaz, gönüllere bıraktığınız izdir eser.

Her yazarın ayrı bir hikayesi var. Hele hatıraları apayrı. Sizlerin başından geçen, unutamadığınız bir hatıranız paylaşır mısınız?

Unutamadığım en büyük anı şiirlerimin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 28 defa okunmasıdır. Bu hem sanatım, hem şehrim adına gurur kaynağımdır. Değerli Kayseri Gündem Gazetesi okurlarına teşekkür ediyor, yine, yeni buluşmalarda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla.



Hacı Bey, bizlerde vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

