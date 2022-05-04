Bir Hafta Bir YAZAR : Aysel Şen Fındık

Renkli bir kişilik ile daha beraberiz. Mümtaz kadın yazarlarımızdan. Aysel Şen Fındık, dergilerde gazetelerde yazıları ile, musiki dünyasında beste ve güfteleri ile bizleri sanatın o munis kollarına bırakıyor. Anneliği ile çocuklarına eğitmenliği ile topluma katma değer katıyor.

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  • 04.05.2022 23:13
  • Güncelleme: 04.05.2022 23:16
Bir Hafta Bir YAZAR : Aysel Şen Fındık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aysel Hanım, önce sizleri tanıyabilir miyiz?

1977 Kırıkkale’de doğdum.  İlk ve ortaokulu burada tamamladım.

Hala okumaya Sosyoloji bölümünde devam ediyorum.

Kültür ve sanatla uğraşmaktayım.

"Anadolu" ve "Hakimiyet" gazetelerinde bir dönem köşe yazarlığı yaptım. 

Değişik kitap ve dergilerde şiirlerim ve makalelerim yayınlanmıştır.

Derece almış mektuplarım vardır.

"Yeniden Diriliş” isimli kültür dergisinde  bir dönem Genel Sanat Yönetmenliği yaptım. 

Beste ve Güfte yazarıyım.

MESAM(Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’a  kayıtlı üyelerdenim.

‘Sözümüz, Müziğimiz, Cümle Kelamımız Siz Sevdiklerim içindir’ ithaflı şahsıma özel YouTube kanalım vardır. Kanalım, Aysel Şen Fındık ismiyle yayındadır.

"Usta Direksiyon Eğitmenliği" yaptım ve kurumdan emekli oldum.

Evli ve iki çocuk annesiyim.

Yazmaya okumaya büyük bir aşkla devam ediyorum. 

Vefa Yayınevi yazarı olaraktan fuarlara katılıyorum. 

Yazma serüveniniz nasıl başladı. Erken yaşlarda mı, ilerleyen yıllarda mı?

İlk okulda öğretmenimin vesilesiyle ve büyük desteği ile  şiir ve deneme yarışmalarına katıldım. Aldığım sonuçlar bu yolda yürüme kararımı desteklemiştir.

Babamın da yazdığı güzel şiirleri vardı, o satırlar beni çok etkilerdi.

Çizdiği kara kalem resimleri, benimde bir dönem resim yapmama katkı sağlamıştır.

Yazma isteği olan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

İnsan düşündüğü ve ürettiği sürece var, düşündükçe yazar, baktıkça çizer, gördüğü kadar söyler, duyduğu kadar nağmeleri notalara döker.

İçinde hüzün ve neşeyi bir arada tutan gönüller, eli kalem tutan edebiyat sevdalısıdır. 

Sınırı hududu yoktur yazarlığın.

 Bu öyle bir aşktır ki, yazmak için yürek feryat eder kalem ile kağıda. 

Şöyle demek isterim,  hayatta biriktirdiğiniz sürece yazarak gönüllere dokunursunuz. 

Bu en büyük mutluluktur.  Yazan ellere sağlık diliyorum. 

Yazın ürünlerinizin ete kemiğe büründüğü eserinizin adı nedir?

 Vefa Yayınevi’nden çıkmış olan "Peygamberler  Zamanına Yolculuk" adlı kitabın annesiyim.

Aysel Hanım, yazma tutkusu nasıl bir hissiyat, hani yazmasınız olmaz mıydı?

İlkokul öğretmenimiz ile gittiğimiz her yerde geçirdiğimiz zamanı yazarak anlatmamızı ödev olarak verirdi. Tabiki bu ödevi yapmak beni heyecanlandırırdı. 

Böylece başlamıştı yazma sevdası. Büyük  serüven içimde ateşlenmişti çoktan. 

Artık dur durak dinlemiyor, gece gündüz demeden rüzgar gülü gibi dönmeye başladım o günden beri. 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Hürmetler diliyorum büyüklerime ve sen  Onurlu Gururlu Kayseri...

Bizlerde sizlere teşekkür eder, çalışmalarınız da başarılar dilerim.


 

Haber Merkezi

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