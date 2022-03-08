bir HAFTA, bir YAZAR : Ali ÖZKANLI

Röportajlarda bir format belirleyerek sorularımızı sınırlı tuttuk. Biliyoruz bu sorular yazarı tanımak için efradını cami ağyarını mani olmayacak ama yazarımızdan istifade edilebilecek şekilde hazırlandı. Bu çalışmayı 5Soru -1Yazar vurgusu ile salı günleri Bir Hafta Bir Yazar olarak sizlerin ilgisine sunacağız.

Röportaj yapan: Mustafa Balaban

Yazarımız: Ali ÖZKANLI

Soru: Merhaba, önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Cevap: 1956 yılında Kayseri'de dünyaya geldim. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenimini Kayseri'de tamamladım. 1978 yılında Kayseri Eğitim Enstitüsünden mezun oldum. 1979 yılında öğretmenlik hayatına başladım.

Yurdumuzun değişik bölgelerinde Ordu Merkez Gökömer Hacılar Köyü İlkokulu, Kayseri Pınarbaşı İnliören Köyü İlkokulu, Diyarbakır Silvan Otluk Köyü İlkokulu, Ankara Çubuk Mutluköy İlkokulu, Kayseri Melikgazi Mustafa Yazar İlköğretim Okulu, Kayseri Melikgazi Aydınlıkevler İlkokulu ve Kayseri Melikgazi Burhan Dinçbal İlköğretim Okullarında 15 yıl sınıf öğretmenliği, 10 yıl Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yaptım. 2004 yılında emekli oldum. Evli, iki çocuk babası olup dört torun sahibiyim.

Konferans, seminer, söyleşi, imza günleri, tv, radyo ve şiir programlarıyla çalışmalarıma devam etmekteyim. Değişik gazete, dergi ve sitelerde aile, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat yazıları yazıyorum.

Şiir, eğitim, düşünce ve çocuk hikayeleri olmak üzere 11 kitabım yayımlandı. 1986 yılında "Yılın Öğretmeni" 2012 yılında "Yılın Radyo Programcısı" 2015 yılında "Yılın Şairi" 2017 yılında "Yılın Eğitimcisi" seçildim. Değişik bestekârlar tarafından 43 şiirim bestelendi.

Soru: Yazma serüveni nasıl başladı.Yazma isteği ve yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

Cevap: : İlkokulda kitaplık kolu başkanı olmam sebebiyle çok kitap okumakla başladım. Babamın ve öğretmenlerimin okuma konusunda teşvikleri oldu. Orta ve lise yıllarımda da bu okumalarım devam etti. Okuduklarımı aileme, arkadaşlarıma ve yakınlarıma anlatırdım. Yazma işine gelince, öğrencilik ve öğretmenlik yıllarımda okuduklarımdan notlar çıkarıp dosyalar oluştururdum. Bu dosyaları emekli olduktan sonra kitap dosyaları haline getirdim. Doksanlı yıllarda Fen ve Anadolu Liselerine Hazırlık kitabının İlkokul 4-5. sınıfların Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümünü yazmam için gelen bir teklif üzerine profesyonel olarak başladım. Daha sonra okul dergisinde yazdım. Uzun yıllar okuduğum kitaplar ve yaptığım araştırmalar sonucunda kitap dosyaları oluştu.



Soru: Yazma isteği olan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Yazmak için öncelikle ilgilendikleri alanla ilgili çok okumalarını ve araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. İmza günlerimde ve edebiyat sohbetlerimde gençlerle yaptığım konuşmalarda sıkça verdiğim bir örnek var. Yanımdaki su bardağını göstererek, sevgili gençler "Şu gördüğünüz bardak ne zaman taşar" diyorum. Hocam "Bardak tamamen dolunca taşar" diyorlar. Ben de "Yazmamız için o kadar çok okumalıyız ki bilgilerimiz dolup taşsın ve kalemimiz yazmaya başlasın" diyorum. Yazar adaylarının; kütüphaneler, kitapevleri, edebi sohbetler, kitap fuarları mekanı olmalı. Yazarlarla konuşup onlardan yazma konusunda bilgiler edinmeli. Yazarlık kurslarına katılma imkanları olursa mutlaka değerlendirmeli. Gazete, dergi ve sitelere yazdıklarını göndermeli, yazılarını üstadlara göstererek fikirlerini almalı. Kitap çıkarma konusunda sabırlı olmalı aceleci davranmamalı. Bilgilerinin ve kalemlerinin olgunlaşmasını beklemeli gerekiyor.

Soru: Kitaplarınızın / eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Cevap: Şu ana kadar değişik yayınevleri tarafından yayımlanan eserlerim:

Şiir

* Gönül Bahçem

* Beni de Götür

Eğitim

* Elini ver Öğretmenim

* Gülistan Çiçekleri

* Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim

* Başarının Ayak Sesleri

Deneme - Düşünce

* Aşka Giden Yol

Değerler Eğitimi Çocuk Hikâye Kitapları (Kasabanın Fedaileri Serisi)

* Doğa Bekçileri

* Hazine Peşinde

* Sevgi Ağacı

* Sporun Yıldızları

Ayrıca bu ay içinde Dînî Çocuk Hikâye Kitapları (Tanıyorum - Öğreniyorum Serisi) *Allah'ı Tanıyorum - Öğreniyorum * Melekleri Tanıyorum - Öğreniyorum kitaplarımız yayımlanacak.

Soru: Yazarlık serüveniniz de unutamadığınız bir hatıranızı paylaşabilir misiniz?

Cevap: Yazarlık serüveninde unutamadığım bir hatıra, yazar olarak bana sabırlı olmam gerektiğini öğretti. Hazırladığım kitap dosyalarını İstanbul'daki yayınevlerine götürdüğümde dosyayı beğendiklerini ancak tanınan biri olmadığım ve ticari kaygılarından dolayı bir türlü olur diyemediler. Ve dosyalar altı yıl bekledi. Sonunda bir vesile ile kitaplarım yayımlandı. Şimdi ülke çapında tanınan bir yazar olarak çıkardığımız kitaplar baskı üstüne baskılar yapıyor. Sonunda yazarlığın sabır işi olduğunu anlamış oldum.



