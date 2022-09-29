Bir ailenin tek seferlik mutfak ihtiyacı 613 lira tutuyor

Yüksek enflasyon ve alım gücünün düşük olması nedeniyle ürün fiyatları yerinde durmuyor. Ancak her ailenin, haftada en az bir kez mutfak alışverişi yapması gerekiyor. Marketlerdeki yüksek fiyatlar ise özellikle asgari ücretlileri zorluyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar aylık alışveriş yapmak yerine belli bir süre tüketeceği kadar ürün alışverişi yapabiliyor.

Bir marketten alınan fiyatlara göre, bir ailenin tek seferlik market ihtiyaçları ortalama 618 lira 80 kuruş tutuyor.

Bu fiyata gelen ürün ve fiyatlar ise şu şekilde;

Ayçiçek yağı (1 litre): 48,50 TL

Pirinç (1 kilogram): 39,50 TL

Kırmızı mercimek (1 kilogram): 19,50 TL

Nohut (1 kilogram): 24,50 TL

Kuru fasulye (1 kilogram): 27,50 TL

Bulgur (1 kilogram): 19,90 TL

Salça (830 gram): 49,90 TL

Şeker (1 kilogram): 27,90 TL

Çay (1 kilogram): 71 TL

Un (1 kilogram): 11,90 TL

Makarna (500 gram): 9,25 TL

Tuz (750 gram): 8,90 TL

Domates (1 kilogram): 26,90 TL

Salatalık (1 kilogram): 13,95 TL

Soğan (1 kilogram): 9,50 TL

Patates (1 kilogram):10,90 TL

Biber (1 kilogram): 29,90 TL

Yumurta (30’lu): 74,90 TL

Peynir (500 gram): 29,50 TL

Zeytin (1 kilogram): 60 TL.