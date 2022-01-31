Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri'de bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
- 31.01.2022 16:21
- Güncelleme: 31.01.2022 16:21
Yangın, Melikgazi ilçesi İldem 4’ te bulunan bir binanın zemin katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Evde bulunan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Binadaki elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen yangın, itfaiye görevlilerince kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
BGC
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