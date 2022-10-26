Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER) iş birliği ile toplam bin 200 okulöncesi öğrenciden oluşan Minik Yüreklerin Dev Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri verdi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) düzenlenen konserde 9 anaokulundan bin 200 öğrenci, 18 idareci, 63 öğretmen ve 60 stajyer öğrencinin görev aldığı koro şarkılarını coşkuyla seslendirirken, protokol üyeleri de ellerinde bayraklarla şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.

Konsere Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan teltik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, LEGADDER yönetim kurulu üyeleri, protokol üyeleri, öğretmenler ve koroda bulunan öğrenciler katıldı.