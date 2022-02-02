Billboardlara reklam yerine kuşlar için yemlik asıldı

Nevşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için billboardlara yemlikler astı.

Sokak hayvanları için Hayvan Kasabası’nda verdiği bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra geliştirdiği projeler ile örnek uygulamalara imza atan Nevşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yeni bir çalışma başlattı. Belediye tarafından kentin çeşitli noktalarında bulunan ve üzerinde ‘Bu Billboard Can Dostlarımızındır’ yazan billboardlara ahşap kuş yemlikleri monte edildi. İlan tahtalarında ki kuş yemliklerine düzenli olarak kuşlar için yem bırakacak olan belediye ekiplerinin yanı sıra dileyen vatandaşlarda burada kuşlar için besleme yapabilecek.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için kentin farklı noktalarına yerleştirilen billboardların yanı sıra sokak hayvanları için parklarda bulunan besleme odaklarında kedi ve köpeklere mama ve yem desteğini sürdürecek.