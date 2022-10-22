Bilgin: 'Bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak'

Sivas'ta şehrin doğusu ve kuzeyi arasında yeni ulaşım aksı oluşturmak amacıyla başlanan 'Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu' projesinde çalışmalar sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, 'Proje hem şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak hem de bu bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.10.2022 09:26
  • Güncelleme: 22.10.2022 09:26
Bilgin: 'Bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta şehrin doğusu ve kuzeyi arasında yeni ulaşım aksı oluşturmak amacıyla başlanan “Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu” projesinde çalışmalar sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, “Proje hem şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak hem de bu bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

Sivas Belediyesi; kent merkezinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan mahallerde çalışmalarına devam ediyor. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan “Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu” projesindeki çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Gelecek yıl tamamlanması planlanan 3 kilometre uzunluğundaki bulvarda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ekiplere kolaylıklar diledi. Koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, modern aydınlatma unsurları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye değer katacak olan projenin şehir trafiğini rahatlatacağını söyleyen Bilgin, “Yaklaşık 3 kilometrelik bir bulvar. Necmettin Erbakan Bulvarını Aşık Veysel Bulvarına bağlayacak. Proje hem şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak hem de bu bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak. Şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine indirim kesinleşti

Motorine indirim kesinleşti

Otomobili çekici ile böyle çaldılar

Otomobili çekici ile böyle çaldılar

Başkan Yalçın'dan Fincancı çıkışı

Başkan Yalçın’dan Fincancı çıkışı

Kayserispor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Başkan Yalçın'dan Fincancı'ya sert tepki: 'Bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor'

Başkan Yalçın'dan Fincancı'ya sert tepki: 'Bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor'

Dünyaya örnek ulaşım sistemi Bisiklet ülkesi Hollanda

Dünyaya örnek ulaşım sistemi; Bisiklet ülkesi Hollanda

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kanun yalnızca Kayseri'yi kapsıyor

Bu kanun yalnızca Kayseri’yi kapsıyor

Tez konusu olan 'Kayseri İçin Projem Var' uygulaması, örnek gösterildi

Tez konusu olan ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması, örnek gösterildi

DAHA FAZLA
Kayseri'de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Kayseri’de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

Talas'ta asfaltta sonbahar bereketi

Talas'ta asfaltta sonbahar bereketi

Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor