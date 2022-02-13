Bilal Bayazit, ligde ilk kez forma giydi

Ligde ilk kez Kayserispor forması giyen kaleci Bilal Bayazit'in performansı alkış aldı.

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  • 13.02.2022 18:25
  • Güncelleme: 14.02.2022 09:00
Bilal Bayazit, ligde ilk kez forma giydi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ligde ilk kez Kayserispor forması giyen kaleci Bilal Bayazit’in performansı alkış aldı.

Yukatel Kayserispor’un ligin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta ilk on birde sahaya çıkan ve Kayserispor kalesini koruyan Bilal Bayazit başarılı bir performans sergiledi. Ligdeki ilk maçında Galatasaray’a karşı iyi bir oyun çıkaran 22 yaşındaki file bekçisi, 1 gol yemesine rağmen bir çok pozisyonda Galatasaray forvetlerine gol imkanı tanımadı. Bilal Bayazıt maç sonu yaptığı açıklamada, “Berna başkanımıza ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Bugün bana şans geldi bende iyi değerlendirdiğimi düşüyorum. Genç bir kaleciyim. Çok tecrübeli ve başarılı bir kalecimiz var. Silviu Lung bana hem saha içinde hem de saha dışında çok destek oluyor” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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