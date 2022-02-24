Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yukatel Kayserispor'un kalecilerinden Bilal Bayazit'in COVID-19 testi pozitif çıktı.

PAYLAŞ
  • 24.02.2022 17:45
  • Güncelleme: 24.02.2022 17:47
Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 

Kayserispor'dan yapılan duyuruda kaleci Bilal Bayazit'in rutin şeklinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedavi sürecinin başladığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada "Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Covid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit’ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Böylece Bayazit, yarın akşam saat 20.00'de Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rusya-Ukrayna savaşı, altın ve döviz kurunu hareketlendirdi

Rusya-Ukrayna savaşı, altın ve döviz kurunu hareketlendirdi

70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Psikolog Enes Delikuş: 'Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor'

Psikolog Enes Delikuş: “Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor”

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

6
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri kalesinde intihar girişimi

Kayseri kalesinde intihar girişimi

Komedi filmi değil, intihar girişimi

Komedi filmi değil, intihar girişimi

DAHA FAZLA
Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Kayseri'de aranan 8 kişi tutuklandı

Kayseri’de aranan 8 kişi tutuklandı

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı

Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı

Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı

Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı