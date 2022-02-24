Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yukatel Kayserispor'un kalecilerinden Bilal Bayazit'in COVID-19 testi pozitif çıktı.
- 24.02.2022 17:45
- Güncelleme: 24.02.2022 17:47
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor'dan yapılan duyuruda kaleci Bilal Bayazit'in rutin şeklinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedavi sürecinin başladığı ve karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Covid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit’ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Böylece Bayazit, yarın akşam saat 20.00'de Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
1ha
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