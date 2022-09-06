Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren genç hakem bugün defnedilecek

Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kayseri bölgesi futbol il hakemi Mahmut Taşdemir (22) bugün memleketinde defnedilecek.

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  • 06.09.2022 10:28
  • Güncelleme: 06.09.2022 10:28
Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren genç hakem bugün defnedilecek

Kayseri’de il hakemi olarak görev alan ve oto yıkamada çalışan Mahmut Taşdemir iş yerinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Taşdemir yaşamını yitirdi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi’nden yapılan açıklamada, “İl Hakemimiz Mahmut Tekdemir geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü İle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaş da vefat eden kardeşimizin Ailesine sevenlerine Allah dan sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun. Cenaze ikindi namazı sonrası Sarıoğlan Yıldırım köyünden kalkacak. Yıldırım mezarlığına defnedilecektir” ifadesinde bulunuldu.

1ha

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