Beyin Cerrahisi Murat Ateş: 'Bel fıtığı, yapılan ters ve ani hareketlerden meydana gelir'

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  • 14.08.2022 13:29
  • Güncelleme: 14.08.2022 13:29
Beyin Cerrahisi Murat Ateş: 'Bel fıtığı, yapılan ters ve ani hareketlerden meydana gelir'

Toplumda en yaygın olarak görülen bel fıtığı hastalığını anlatan  Beyin Cerrahisi Murat Ateş, bel fıtığı sıkıntısında şikayetlerin bacak ve kalça ağrısı olduğunu söyledi. 

En sık görülen rahatsızlıklardan olan bel fıtığı rahatsızlığının yapılan ters hareketlerden olduğunu söyleyen  Beyin Cerrahisi Murat Ateş, vatandaşların ağır kaldırma, zorlama ve hatta ani hapşırmadan bile bel fıtığı yaşayabileceğini belirtti. Ateş, “Bel fıtığı, belin anatomik yapısına herhangi bir yaptığımız ters hareketten meydana gelir. Bu ağır kaldırma, zorlama, ani hapşırma ve öksürme bile olabilir. Bu da iki bel omuru arasından kıkırdak parçasının dışarı doğru çıkması demektir. Kıkırdak parçası dışarı çıktığı zaman direkt karşısında siniri bulur ve sinire baskı yapar. Hastalar da bize kalça ve bacak ağrısıyla başvurur, bu da sinirin baskı altında olduğunu gösterir ve fıtığın patlamış olduğunu işaret eder. Bizde böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman ilk etapta hemen emar çekmek isteriz, çünkü emar bize en doğru bilgiyi verir, fıtığın patlamış olup olmadığını, sinire baskı olup olmadığını anlatır” dedi.

‘ÜÇ SANTİMLİK ALANDAN NOKTA ATIŞIYLA FITIĞI ALIYORUZ’
Patlamış fıtıkla karşılaşıldığında tedavi planlaması yapılarak mikro cerrahi yöntemle nokta atışı yaparak fıtığın alındığını söyleyen Beyin Cerrahisi Murat Ateş, “Patlamış fıtık görürsek de tedavi planlamamız gerekir. Tedavi de günümüzdeki altın yöntem olan mikro cerrahidir. Mikro cerrahi de iki-üç santimlik bir yerden nokta atışı yaparak o fıtık parçasını aldığımız yöntemdir, fıtığı baskı altından kurtarmak ana hedefimiz. Fıtığı baskı altından kurtardıktan sonra tabi hastada da felçlik oluşmamışsa aha önceden fizik tedaviye de gerek yok. Ameliyattan sonra 15 günlük bir yatak istiharatından sonra normal aktivitelerine dönmelerini isteriz. Herhangi bir ilaç tedavisine de gerek kalmaz, fizik tedavisine de ihtiyaç duymamış oluruz” şeklinde konuştu.

1ha

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