Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan: 'Çok güneşte kalmak kolajen üretimini düşürüyor'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, kolajen proteininin yaşlanmayı geciktirdiğini eksikliği halinde ciltte kırışıklık, deride sarkma ve eklem ağrısı yaşanacağını söyledi. Vücuttaki kolajen üretiminin 30'lu yaşlardan sonra azaldığını belirten Beslenme Uzmanı Özaslan, 'Sığır, inek, keçi ve geyik gibi hayvanların kemik ve etleriyle ilikli sular elde ettiğimizde iyi bir kolajen kaynağı oluşturmuş oluruz' dedi.

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  • 24.08.2022 11:01
  • Güncelleme: 24.08.2022 11:09
Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan: 'Çok güneşte kalmak kolajen üretimini düşürüyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, kolajen proteininin yaşlanmayı geciktirdiğini; eksikliği halinde ciltte kırışıklık, deride sarkma ve eklem ağrısı yaşanacağını söyledi. Vücuttaki kolajen üretiminin 30’lu yaşlardan sonra azaldığını belirten Beslenme Uzmanı Özaslan, “Sığır, inek, keçi ve geyik gibi hayvanların kemik ve etleriyle ilikli sular elde ettiğimizde iyi bir kolajen kaynağı oluşturmuş oluruz” dedi.

“Vücuttaki proteinlerin üçte birini oluşturuyor”

Kolajenin, insan vücudunda bulunan proteinlerin toplamının üçte birini oluşturması nedeniyle önemli bir protein türü olduğunu dile getiren Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, sigara içmenin, çok fazla karbonhidrat tüketmenin ve aşırı güneşe maruz kalmanın kolajen üretimini yavaşlattığını ve yapısını bozduğunu anlattı. Beslenme Uzmanı Özaslan, “Kolajen insan vücudundaki dokularda bulunan fibroblast hücrelerden salgılanan bir protein türüdür. Bu protein insan vücudundaki bütün proteinlerin toplamının üçte birini oluşturur, bu bakımdan çok önemlidir. Dokular arasında yapışkan görevi görerek, onların birbirine yakın durmasını sağlar. Ancak temel görevi bağ dokusunu güçlendirerek, vücut bütünlüğünü sağlamaktır” dedi.

“30’lu yaşlardan sonra üretimi azalıyor”

Beslenme Uzmanı Özaslan, kolajenin aslında vücudumuzda üretilen önemli bir protein olduğunu fakat 30’lu yaşlardan sonra üretiminin gittikçe azaldığının altını çizerek “Özellikle aşırı karbonhidrat tüketiyorsanız, sigara içiyorsanız, güneşe maruz kalıyorsanız bu proteinin hem yapısı bozuluyor hem de üretimi daha da azalıyor. Ciltteki kırışıklıklar, derideki sarkmalar, kadınlardaki basen ve kalça bölgesinde bulunan selülitlerle kendini gösteriyor. En belirgin göstergesi yine eklemde oluşan ağrılardır” diye konuştu.

“Yaşlanma etkisini geciktiriyor”

Kolajen proteininin vücutta bilinen en az 16 tipi olduğunu aktaran Özaslan, kolajenin yaşlandırma etkisini de geciktirdiğini belirterek, “Bilinen 16 tipin birkaç tanesinden bahsedecek olursak; en çok bulunan tipi Tip-1’dir. Bu kemiklerde, dişte, tendonlarda bulunuyor ve kemik yapısının bütünlüğünü sağlıyor. Tip-2 bağ dokusunda ve kıkırdakları oluşturarak eklem sağlığından sorumlu. Tip-3 kalp ve damar sağlığından sorumlu ve aynı zamanda ciltteki sıkılığı sağlıyor. Tip-4 sindirim ve solunum sistemi sağlığıyla ilgili; Tip-5 plasentayla ilgili gibi sıralayabiliriz. Ancak faydalarına bakacak olursak, sindirim sisteminin düzenli çalışmasından görevli, lap ve karaciğer sağlığını koruyucu bir etkisi var. Yaşlanma etkilerini geciktirici bir etkisi var. Saç, tırnak, diş yapısında bulunuyor. Beyin hücrelerinin genç kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

En çok sığır, inek ve keçi etinde bulunuyor

Kolajenin, gıdalar arasında en çok et ürünlerinde bulunduğunu dile getiren Beslenme Uzmanı Özaslan, sığır, inek, keçi ve geyik gibi hayvanların kemiklerinde, etlerinde, derisinde ve sakatatlarında bulunduğunu işaret etti. Özaslan, “Bunlardan ilikli sular elde ettiğimizde iyi bir kolajen kaynağı elde etmiş oluruz. C vitamininden zengin olan portakal, mandalina, kivi, ananas ve greyfurt gibi meyvelerde, sülfür içeren; yeşil zeytin, siyah zeytin, soğan sarımsak ve kereviz gibi besinlerde, likopen içeren; domates, kırmızı biber ve çilek gibi besinlerde aynı zamanda patlıcan, havuç, bal kabağı gibi turuncu sebzeler ve ıspanak hem kolajen yapımında hem de yapısını düzenlemede görev almaktadır” diye konuştu.

Özaslan, kolajenin ne için kullanılacağını iyi tespit etmek gerektiğini vurgulayarak “Rastgele kolajen içeren takviyeler almayın. Mutlaka bir uzmana danışın. Hangi tip kolajene ihtiyaç duyduğunuz ve ne şekilde kullanacağınıza bir uzman ile karar vermenizde fayda var” dedi.

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İHA

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