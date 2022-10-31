Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanında karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanında neşeli görüntüler dikkat çekti.

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  • 31.10.2022 13:08
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:08
Beşiktaş'ta neşeli antrenman
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanında karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanında neşeli görüntüler dikkat çekti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş idaresindeki antrenmanda Ümraniyespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan futbolcular salonda, diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Antrenman öncesinde bütün takımı ve teknik ekibi sahada toplayan Şenol Güneş, basın mensuplarını da sahaya çağırarak toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenman başladı.

Güneş, idman öncesinde Rosier’le, antrenman sırasında Berkay Vardar’la ve çalışmanın son bölümünde de Muleka’yla özel olarak görüştü. Topla yapılan oyunla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada gerçekleşen çift kale maç ve ardından kanat organizasyonuyla devam eden idman, son bölümdeki şut çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal dışında eksik futbolcu bulunmazken, antrenmandaki neşeli görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı.

Yarın izin yapacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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