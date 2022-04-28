Beşiktaş - Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

 Süper Ligin 35'nci haftasında Pazar günü Kayseri'de oynanacak olan Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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  • 28.04.2022 17:42
  • Güncelleme: 28.04.2022 17:42
Beşiktaş - Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35’nci haftasında Kayserispor siyah beyaz rakibini ağırlayacak. Geçen hafta Antalyaspor’la karşı karşıya gelen Kayserispor 1  - 1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılılar ligde 43 puanla 14'üncü sırada bulunurken, rakibi Beşiktas ise 51 puanla 7'nci sırada yer alıyor.
Pazar günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor müsabakasında Özdamar’ın yardımcılıklarını Samet Çicek ve M. Ergin Gözütok yapacak. 
Erkan Özdamar, Kayserispor’un Rizespor ile 1 -1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

1ha

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