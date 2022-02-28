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Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçını Halil Umut Meler yönetecek
Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final maçını Halil Umut Meler yönetecek.
- 28.02.2022 16:28
- Güncelleme: 28.02.2022 16:28
Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor, Türkiye Kupası yarıfinal maçının hakemi belli oldu. Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakayı İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Onur Özütoprak yapacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
1ha
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