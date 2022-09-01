Besicinin saman balyaları alev aldı

Dumanların yükselmesiyle olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilhisar ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen sebeple bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 tır balya alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri ve dozerler ile yangına müdahale edilirken, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Büyük miktarda maddi hasar oluştuğu bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.