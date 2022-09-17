Berna Gözbaşı: 'Zorlu durum kenetlenmeyi de getirdi'

 Kayserispor'un Süper Ligin 7'nci haftasında Hatayspor'u deplasmanda 4-0'lık sonuçla mağlup ettiği müsabaka sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Milli maç arasından sonra Trabzonspor ile maçımız var, inşallah böyle gider. Çok zor bir sezon geçiriyoruz' dedi. 

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  • 17.09.2022 11:35
  • Güncelleme: 17.09.2022 11:35
Berna Gözbaşı: 'Zorlu durum kenetlenmeyi de getirdi'

Kayserispor’un Hatayspor’u mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, “Ali hocam ile konuşuyorduk, ‘Bertolacci girse bir de gol atsa süper olacak’ dedim. Ne konuştuysak oldu. Futbolcularımıza da moral oldu. Milli maç arasından sonra Trabzonspor ile maçımız var, inşallah böyle gider. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Buna rağmen takım iyi gidiyor. Bu zorlu durum kenetlenmeyi de getirdi. İnşallah bu bütünlüğü bozmayız. Biz bu durumda gitmeyi istiyoruz. Kenetlenmenin şehirde devam etmesi gerekiyor. Taraftarımızla şehrin önde gelenleriyle, futbolcular ve teknik heyetle başaracağımıza inanıyoruz. Bugün ayrı bir mutluluğumuz var Onur Bulut A Milli takıma, Arif Kocaman Ümit Milli takıma ve Baran Ali de U18 Milli takımına davet edildi. Bu da bizim başladığımızdan beri alt yapıya verdiğimiz önem görülüyor. Arif Kocaman de iyi gidiyor. Alt yapıya önem vermeye  yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. 

ALİ ÇAMLI: BUNDAN SONRA İYİ SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Daha sonra konuşan Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı ise, “Biz inandık ve bu yola çıktık. Kayserispor her gün daha iyisini yapmak üzere İyi bir hocamız, iyi bir teknik adamımız ve İyi bir oyuncu kadromuz var. İyi birliktelik içerisindeyiz. Şehrin önde gelenleri de destek veriyorlar. Bütün paydaşların uyumu başarıyı getiriyor. İnşallah bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Kayseri’yi iyi günler bekliyor. Taraftarı gördünüz. Doksan dakika takımı desteklediler. Rakip taraf takımının bile desteğini aldılar. Ben onları da yürekten tebrik ediyorum. Kapalıkale’nin fedakar çocuklarını alınlarından öpüyorum. Biz böyle seyirci görmek istiyoruz. Hep birlikte şehrimizin en büyük değerini ayakta alkışlayama devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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