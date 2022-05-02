Berna Gözbaşı: 'Önemli olan Türkiye Kupası'

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yaptığı konuşmada, 'Bizim için önemli olan Ziraat Türkiye Kupası maçı. Bu maça bakacağız' dedi.

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  • 02.05.2022 07:06
  • Güncelleme: 02.05.2022 07:06
Berna Gözbaşı: 'Önemli olan Türkiye Kupası'

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla yenildi. Müsabakadan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı,"Oyun genelinde tempomuz iyiydi. Ama Mert'in sakatlanıp çıkması ve ikinci golden sonra tempomuz ciddi şekilde düştü. Bizim için önemli olan Ziraat Türkiye Kupası. Haftaya salı günü oynanacak olan maça bakacağız. Mert Çetin'in de ayağı burkulmuş. Hemen hastaneye sevk ettik. İnşallah uzun süreli bir sakatlığı olmaz" dedi.

1ha

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